sports calendar

For the week of December 2, 2019

 Thanksgiving Break

 Monday, Dec 2:

 MHS girls jv/v basketball at Wahlert at 6 pm - jv

 Tuesday, Dec 3:

BHS girls and boys jv/v   basketball vs Monticello at 4:30 pm JV,  varsity girls 6 pm boys 7:30

 MHS girls and boys JV/V  basketball at Central City -JV 4:30 pm

 MHSJV/V boys basketball vs West Carroll at 6 pm - jv

 

Thursday, Dec 5:

BHS boys and  girls bowling vs Camanche at 4 pm at Horizon Lanes

 Varsity wrestling at Cascade at 5:30 pm