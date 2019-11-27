sports calendar

...HIGH WIND WARNING REMAINS IN EFFECT UNTIL 6 PM CST THIS
EVENING...
* WHAT...WEST TO NORTHWEST WINDS 25 TO 40 MPH WITH GUSTS BETWEEN
45 TO 55 MPH EXPECTED.
* WHERE...PORTIONS OF FAR EASTERN IOWA, AND ALL OF NORTHWEST
ILLINOIS.
* WHEN...THROUGH 6 PM CST TODAY.
* IMPACTS...DAMAGING WINDS MAY BLOW DOWN TREES, BRANCHES AND
POWER LINES. POWER OUTAGES WILL BE POSSIBLE. TRAVEL WILL BE
DIFFICULT, ESPECIALLY FOR HIGH PROFILE VEHICLES AND ALONG
NORTH TO SOUTH ORIENTED ROADS. OUTDOOR DECORATIONS MAY GET
DAMAGED.
* ADDITIONAL DETAILS...STRONG WINDS ARE EXPECTED THROUGH THE MID
AFTERNOON BEFORE SUBSIDING THIS EVENING.
PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS...
PEOPLE SHOULD AVOID BEING OUTSIDE IN FORESTED AREAS AND AROUND
TREES AND BRANCHES. IF POSSIBLE, REMAIN IN THE LOWER LEVELS OF
YOUR HOME DURING THE WINDSTORM, AND AVOID WINDOWS. USE CAUTION IF
YOU MUST DRIVE.
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