Sports Calendar

 Friday, Jan.10

  MHS boys and girls vs Cal/Wheat at 6pm(Homecoming)

BHS boys and girls vs Northeast at 6 pm GV

Saturday, Jan 11:

 BHS boys and girls Bb vs Tipton at 2:30 pm JV

 BHS wrestlers at Northeast tourney at 9:30pm

 Tuesday, Jan 14:

 MHS boys and girls vs Cedar Valley Christian at 6 pm GV

 BHS boys and girls at North Cedar at 4pm jv

 BHS wrestlers at East Buchanan at 6 pm

Thursday, Jan 15:

 BHS bowling teams vs Cascade at 4 pm

 BHS wrestlers vs multiple schools at the High school at 5:30 pm

 MHS girls basketball at Anamosa at 5:30 pm JV