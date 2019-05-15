 River Valley Conference  

At Blue Ridge Golf Course: The Comet boys shot a 424 tam score to finish 13th in the River Valley Conference Golf Meet.  West Branch won the  team title with a 324

 Scores

Dawson  Weber 94  

Nick Deppe 102

Isaac Carter 113

Trevor Hager 115

North Cedar 187

 Bellevue 204

 Comet Scores

 Nick Deppe 47

Trevor Hager 52

Dawson Weber 53

 Ashton Felderman     55