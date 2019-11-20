...DENSE FOG ADVISORY NOW IN EFFECT UNTIL 11 AM CST THIS
MORNING...
* WHAT...VISIBILITY ONE QUARTER MILE OR LESS IN DENSE FOG.
* WHERE...IN IOWA, JACKSON, DUBUQUE AND CLINTON COUNTIES. IN
ILLINOIS, JO DAVIESS, STEPHENSON, HENRY IL, BUREAU, CARROLL,
WHITESIDE AND PUTNAM COUNTIES.
* WHEN...UNTIL 11 AM CST THIS MORNING.
* IMPACTS...HAZARDOUS DRIVING CONDITIONS DUE TO LOW VISIBILITY.
PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS...
IF DRIVING, SLOW DOWN, USE YOUR HEADLIGHTS, AND LEAVE PLENTY OF
DISTANCE AHEAD OF YOU.
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