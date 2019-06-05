Sports Calendar

  Friday, June 7:

MHS SB vs Alburnett DH at Cole Park at 5 pm

Saturday, June 8:

 BHS SB at Cal/Wheat tourney at 9:30 am.

 Monday, June 10:

 BHS  BB  and SB vs Cascade DH at Cole Park at 5:30 pm

 MHS SB and BB DH at EdCo at 5 pm

 Thursday, June 13:

BHS SB and BB  teams at Wilton at 5:30 JV, 7:30 varsity

 MHS SB and BB  teams DH vs East Buchanan at Cole Park at 5 pm