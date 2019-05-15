 Braves 6

Placid 0

At Cole Park:

 Austin Hughes scattered three hits and a four run first inning powered the Braves ti the 6-0 Prairie League victory over Placid.

Cole Reeg  keyed the Braves with 2-doubles and three rbi’s.

 The win gets the Braves and new manager Isaac Sturm off to a fast start in Prairie League play moving to 2-0 .