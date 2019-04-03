Scouting for Food

Bellevue Cub Scouts and Boy Scouts would like to extend our Thanks to the Bellevue Community for their generosity for making Scouting for Food a great day!  Thank you to Bender's Foods for helping with this great fundraiser that benefits the Bellevue Bread Basket. All total, the scouts collected 600 pounds of food and non-perishable items and over $400 of cash.

Thank you,

Cubmaster Tom Arlen

Scoutmaster Mark Guenther