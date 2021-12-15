THE NATIONAL WEATHER SERVICE HAS ISSUED TORNADO WATCH 565 IN
EFFECT UNTIL 11 PM CST THIS EVENING FOR THE FOLLOWING AREAS
IN ILLINOIS THIS WATCH INCLUDES 13 COUNTIES
IN NORTH CENTRAL ILLINOIS
BUREAU PUTNAM
IN NORTHWEST ILLINOIS
CARROLL HENRY IL JO DAVIESS
MERCER ROCK ISLAND STEPHENSON
WHITESIDE
IN WEST CENTRAL ILLINOIS
HANCOCK HENDERSON MCDONOUGH
WARREN
IN IOWA THIS WATCH INCLUDES 21 COUNTIES
IN EAST CENTRAL IOWA
BENTON CEDAR CLINTON
IOWA JACKSON JOHNSON
JONES LINN MUSCATINE
SCOTT
IN NORTHEAST IOWA
BUCHANAN DELAWARE DUBUQUE
IN SOUTHEAST IOWA
DES MOINES HENRY IA JEFFERSON
KEOKUK LEE LOUISA
VAN BUREN WASHINGTON
IN MISSOURI THIS WATCH INCLUDES 2 COUNTIES
IN NORTHEAST MISSOURI
CLARK SCOTLAND
THIS INCLUDES THE CITIES OF ALEDO, ANAMOSA, BETTENDORF,
BURLINGTON, CARTHAGE, CEDAR RAPIDS, CLINTON, CREDIT ISLAND,
DAVENPORT, DUBUQUE, FAIRFIELD, FREEPORT, GALENA, GENESEO,
HENNEPIN, INDEPENDENCE, IOWA CITY, KAHOKA, KEOKUK, KEOSAUQUA,
MACOMB, MANCHESTER, MAQUOKETA, MARENGO, MEMPHIS, MOLINE,
MONMOUTH, MOUNT CARROLL, MOUNT PLEASANT, MUSCATINE, OQUAWKA,
PRINCETON, ROCK ISLAND, SIGOURNEY, STERLING, TIPTON, VINTON,
WAPELLO, AND WASHINGTON.
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