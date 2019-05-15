Erma M. Gruhn will be “100 years young” on May 15th, 2019. She is the mother of Eldona (Robert) Turney and David (deceased) and daughter in law Connie Wagner. She has 4 grandchildren, one deceased and 6 great grandchildren.

She will celebrate with an open house at her home at 22 South Mitchell St., Preston on May 18th Saturday 2-4 p.m. No gifts please