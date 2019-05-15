.UPDATED INFORMATION FOR THE MISSISSIPPI RIVER AND PORTIONS OF THE ROCK RIVER.
RIVER FORECASTS INCLUDE PAST PRECIPITATION AND FORECAST RAINFALL FOR
THE NEXT 24 HOURS.
PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS...
IF YOU ENCOUNTER A FLOODED ROADWAY, TURN AROUND AND FIND AN
ALTERNATE ROUTE. TURN AROUND, DON'T DROWN.
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...FLOOD WARNING REMAINS IN EFFECT UNTIL SUNDAY EVENING...
THE FLOOD WARNING CONTINUES FOR
THE MISSISSIPPI RIVER AT DUBUQUE.
* UNTIL SUNDAY EVENING.
* AT 4:30 PM WEDNESDAY THE STAGE WAS 17.2 FEET AND STEADY.
* FLOOD STAGE IS 17.0 FEET.
* MINOR FLOODING IS OCCURRING.
* FORECAST, RISE TO 17.3 FEET FRIDAY MORNING. FALL BELOW FLOOD STAGE
SUNDAY EVENING.
* IMPACT, AT 17.0 FEET, WATER AFFECTS HOMES IN SHORE ACRES IN EAST
DUBUQUE.
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