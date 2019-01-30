...LIFE THREATENING WIND CHILLS INTO THURSDAY...
NEAR HISTORIC COLD AND LIFE THREATENING WIND CHILLS ARE EXPECTED
OVER THE ENTIRE AREA THROUGH THURSDAY MORNING. THE COLDEST
TEMPERATURES SINCE 1996 COMBINED WITH WIND ARE EXPECTED TO PUSH
WIND CHILLS INTO THE RANGE OF 30 BELOW TO 60 BELOW ZERO.
IN ADDITION TO THE DANGEROUS COLD, AREAS OF BLOWING SNOW WILL
CREATE HAZARDOUS TRAVEL IN OPEN AND RURAL AREAS THROUGH EARLY THIS
MORNING. THIS COULD CREATE A LIFE THREATENING SITUATION IF YOUR
VEHICLE BECOMES DISABLED.
...WIND CHILL WARNING NOW IN EFFECT UNTIL 10 AM CST THURSDAY...
* WHAT...LIFE THREATENING WIND CHILLS OF 40 BELOW TO NEAR 60 BELOW
ZERO THROUGH EARLY THURSDAY MORNING. BLOWING SNOW IS ALSO
EXPECTED EARLY THIS MORNING.
* WHERE...PORTIONS OF EAST CENTRAL AND SOUTHEAST IOWA.
* WHEN...UNTIL 10 AM CST THURSDAY.
* ADDITIONAL DETAILS...THE DANGEROUSLY COLD WIND CHILLS COULD
CAUSE FROSTBITE ON EXPOSED SKIN IN AS LITTLE AS 5 MINUTES.
PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS...
A WIND CHILL WARNING MEANS THE COMBINATION OF VERY COLD AIR AND
THE WIND WILL CREATE DANGEROUSLY LOW WIND CHILL VALUES. FROSTBITE
CAN OCCUR QUICKLY AND EVEN HYPOTHERMIA OR DEATH IF PRECAUTIONS
ARE NOT TAKEN.
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