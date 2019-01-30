Blood Drive

The Rotary Club of Bellevue is hosting a community-wide blood drive on Thursday, Feb 7 from 1 to 6 p.m. at the First Presbyterian Church at 305 Market Street in Bellevue.

Those wishing to donate should eat a healthy meal and drink an extra 16-ounce glass of water or other fluids before donating.

For an appointment, call 1-800-733-2767 or go to redcross.org. Walk-ins are also welcome.