Art Council
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The Bellevue Arts Council's Second Sunday event will take place June 9 at the Great River Gallery from 2 to 4 p.m.

This month’s program will be rock painting.

All supplies including rocks, acrylic paint and brushes will be supplied for artists, along with visual resource ideas. Participants may bring a rock of their own to decorate.

Everyone is welcome, and as always, the event is free of charge.