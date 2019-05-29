.MISSISSIPPI RIVER FLOODING IS NOW GOING TO BE HIGHER FROM LOCATIONS
NEAR LE CLAIRE DOWNSTREAM THROUGH GREGORY LANDING. THIS IS DUE TO VERY HEAVY
RAIN OVER THE WAPSIPINCON AND ROCK RIVER BASINS.
RIVER FORECASTS INCLUDE PAST PRECIPITATION AND FORECAST RAINFALL FOR
THE NEXT 24 HOURS.
PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS...
IF YOU ENCOUNTER A FLOODED ROADWAY, TURN AROUND AND FIND AN
ALTERNATE ROUTE. TURN AROUND, DON'T DROWN.
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...FLOOD WARNING REMAINS IN EFFECT UNTIL FURTHER NOTICE...
THE FLOOD WARNING CONTINUES FOR
THE MISSISSIPPI RIVER AT DUBUQUE.
* UNTIL FURTHER NOTICE.
* AT 10:30 AM THURSDAY THE STAGE WAS 20.5 FEET AND RISING.
* FLOOD STAGE IS 17.0 FEET.
* MODERATE FLOODING IS OCCURRING AND IS FORECAST TO CONTINUE.
* FORECAST, RISE TO 20.7 FEET FRIDAY, THEN BEGIN FALLING.
* IMPACT, AT 20.5 FEET, WATER AFFECTS THE ILLINOIS CENTRAL RAILROAD
TRACKS IN DUBUQUE.
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