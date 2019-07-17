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Pre K–12 registration for the 2019-2020 school year will take place on Tuesday, July 23 at Marquette Catholic Schools from 10 a.m. to noon, and again from 2:30 to 6:30 p.m, in the Marquette Education Center (MEC). E-registration can be completed at home prior to registration day.

During registration, forms will be completed, class schedules (middle and high school students) will be distributed, lunch accounts will be set up and other school preparations will be taken care of.  Additionally, student athletes may complete their baseline concussion screening.  Those with questions should call the school office at 563-872-3356 or 563-872-3284.