...LIFE THREATENING WIND CHILLS INTO THURSDAY MORNING...
NEAR HISTORIC COLD AND LIFE THREATENING WIND CHILLS ARE EXPECTED
OVER THE ENTIRE AREA INTO THURSDAY MORNING. THE COLDEST
TEMPERATURES SINCE 1996, POSSIBLY COLDER, COMBINED WITH THE WIND
ARE EXPECTED TO PUSH WIND CHILLS INTO THE RANGE OF 30 TO 50 BELOW
ZERO. THE COLDEST WIND CHILLS OF THIS ARCTIC BLAST, WITH SOME
SPOTS REACHING 55 TO 60 BELOW, OCCURRED LATE LAST NIGHT INTO EARLY
THIS MORNING (WEDNESDAY).
RURAL AREAS HAD SIGNIFICANT DRIFTING ON TUESDAY AND TUESDAY NIGHT.
DUE TO THE EXTREME COLD, THIS COULD CREATE A LIFE THREATENING
SITUATION TODAY IF YOUR VEHICLE BECOMES STUCK IN THE SNOW DRIFTS
OR DISABLED. TRAVEL IS NOT ADVISED.
...WIND CHILL WARNING REMAINS IN EFFECT UNTIL 10 AM CST
THURSDAY...
* WHAT...LIFE THREATENING WIND CHILLS OF 35 TO 50 BELOW ZERO INTO
THURSDAY MORNING.
* WHERE...PORTIONS OF EAST CENTRAL AND SOUTHEAST IOWA.
* WHEN...UNTIL 10 AM CST THURSDAY.
* ADDITIONAL DETAILS...THE DANGEROUSLY COLD WIND CHILLS COULD
CAUSE FROSTBITE ON EXPOSED SKIN IN AS LITTLE AS 5 MINUTES.
PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS...
A WIND CHILL WARNING MEANS THE COMBINATION OF VERY COLD AIR AND
THE WIND WILL CREATE DANGEROUSLY LOW WIND CHILL VALUES. FROSTBITE
CAN OCCUR QUICKLY AND EVEN HYPOTHERMIA OR DEATH IF PRECAUTIONS
ARE NOT TAKEN.
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