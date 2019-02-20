Spring Soccer

Registration is currently open for 6th, 7th, and 8th grade co-ed spring soccer.  Registration forms can be found at Bellevue and Marquette Catholic middle school offices, as well as Bender's Foods and Bellevue City Hall.  Please return registrations by February 22.  

Contact Gary Penniston (563-340-4529 or gdpenniston@yahoo.com) with any questions.