...SNOW AND FREEZING RAIN EXPECTED TODAY...
.A WINTER STORM MOVING ACROSS THE MIDWEST IS BRINGING A MIX OF
SNOW, SOME FREEZING RAIN, AND GUSTY WINDS TO THE REGION TODAY.
THE BEST CHANCES FOR FREEZING RAIN AND ICE ACCUMULATION IS
SOUTHEAST OF A LINE FROM IOWA CITY TO FREEPORT.
...WINTER WEATHER ADVISORY REMAINS IN EFFECT UNTIL 6 PM CST THIS
EVENING...
* WHAT...SNOW BECOMING MIXED WITH FREEZING RAIN THIS MORNING.
TOTAL SNOW ACCUMULATIONS OF 2 TO 4 INCHES WITH A LIGHT GLAZE OF
ICE POSSIBLE.
* WHERE...PORTIONS OF EAST CENTRAL AND NORTHEAST IOWA AND
NORTHWEST ILLINOIS.
* WHEN...UNTIL 6 PM CST WEDNESDAY.
* ADDITIONAL DETAILS...PLAN ON SLIPPERY ROAD CONDITIONS. THE
HAZARDOUS CONDITIONS WILL IMPACT THE MORNING COMMUTE.
PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS...
A WINTER WEATHER ADVISORY MEANS THAT PERIODS OF SNOW, SLEET OR
FREEZING RAIN WILL CAUSE TRAVEL DIFFICULTIES. EXPECT SLIPPERY
ROADS AND LIMITED VISIBILITIES, AND USE CAUTION WHILE DRIVING.
ADDITIONAL INFORMATION CAN BE FOUND AT WWW.WEATHER.GOV/QUADCITIES
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