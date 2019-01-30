Simpson

Simpson College congratulates Alli Parker of Bellevue, who was named to the 2018 fall semester President's List. Students named to the President's List earned a 4.0 GPA.

Simpson College is located in Indianola, Iowa, a short drive from Iowa's capital city of Des Moines. Founded in 1860 by members of the United Methodist Church, Simpson College has approximately 1,300 full time undergraduate students and approximately 400 part time students. Simpson also has a campus in West Des Moines serving primarily adult learners. Simpson offers 80 majors and minors, is a member of the NCAA Division III American Rivers Conference.