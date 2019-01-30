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The murder trial for Drew Alan Mangler, who was charged in the 2016 death of James Remakel of Bellevue, is set to begin at the Jackson County courthouse in Maquoketa on Monday, Feb. 4. barring a last-minute plea deal or delay

Watch www.bellevueheraldleader.com for daily updates throughout the week of the trial, as our staff will cover the proceedings each day.

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