Eric Swalwell

Eric Swalwell

Democratic candidate for U.S. President Eric Swalwell will make a campaign stop in Bellevue on Friday, May 3 from 4 to 5 p.m. He will be hosted by Marilyn Schroeder at her home at 26263 Sieverding Ridge Road.

Swalwell, who was raided in Sac City, Iowa is currently a member of the U.S. Congress, representing California.

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