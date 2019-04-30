.UPDATED INFORMATION FOR THE MISSISSIPPI RIVER.
RIVER FORECASTS INCLUDE PAST PRECIPITATION AND FORECAST RAINFALL FOR
THE NEXT 24 HOURS.
PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS...
IF YOU ENCOUNTER A FLOODED ROADWAY, TURN AROUND AND FIND AN
ALTERNATE ROUTE. TURN AROUND, DON'T DROWN.
&&
...FLOOD WARNING REMAINS IN EFFECT UNTIL FURTHER NOTICE...
THE FLOOD WARNING CONTINUES FOR
THE MISSISSIPPI RIVER AT BELLEVUE LD12.
* UNTIL FURTHER NOTICE.
* AT 10:00 AM TUESDAY THE STAGE WAS 20.8 FEET AND STEADY.
* FLOOD STAGE IS 17.0 FEET.
* MAJOR FLOODING IS OCCURRING AND IS FORECAST TO CONTINUE.
* RECENT ACTIVITY, THE RIVER IS ABOUT TO COME OFF THE CREST.
* FORECAST, FALL TO 20.7 FEET WEDNESDAY MORNING.
* IMPACT, AT 20.1 FEET, BASEMENT FLOODING OCCURS IN HOMES AND
BUSINESSES WITH SEEPAGE INTO YARDS IN SAVANNA. GRAIN ELEVATORS ARE
ALSO AFFECTED. WATER AFFECTS THE LOWER PORTION OF MARQUETTE
PARKING LOT. WATER AFFECTS VULCAN AND SOUTH BROAD STREETS IN
SABULA.
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