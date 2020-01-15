Legislative Forum

Jackson County Farm Bureau will be sponsoring a public legislative forum on Saturday, January 18 at Maquoketa City Hall, 201 E. Pleasant St., Maquoketa beginning at 9 a.m.  District 29 State Senator Carrie Koelker and District 58 Representative Andy McKean will be in attendance. Issues being debated in the 2020 Iowa Legislature will be discussed.

This forum will be a Live Broadcast on Channel 18, City of Maquoketa's Local Access TV Station. The doors will open at 8:30 a.m.