...ICY WEDNESDAY MORNING COMMUTE...
.A QUICK MOVING SYSTEM WILL BRING FREEZING DRIZZLE AND VERY LIGHT
FREEZING RAIN TO THE AREA. THE PRECIPITATION WILL SPREAD INTO THE
AREA FROM THE SOUTH AND THE WEST OVERNIGHT THROUGH DAYBREAK, AND
LAST THROUGH THE MORNING COMMUTE. UNTREATED ROADS AND SIDEWALKS,
ALONG WITH BRIDGES AND OVERPASSES WILL BE ESPECIALLY VULNERABLE TO
ICING. PLAN NOW FOR POTENTIAL TRAVEL IMPACTS DURING THE MORNING
COMMUTE.
...WINTER WEATHER ADVISORY NOW IN EFFECT FROM 4 AM TO NOON CST
WEDNESDAY...
* WHAT...FREEZING DRIZZLE AND VERY LIGHT FREEZING RAIN EXPECTED.
TOTAL ICE ACCUMULATIONS OF A LIGHT GLAZE TO LESS THAN A TENTH OF
AN INCH.
* WHERE...PORTIONS OF EAST CENTRAL, NORTHEAST AND SOUTHEAST IOWA
AND NORTH CENTRAL AND NORTHWEST ILLINOIS.
* WHEN...FROM 4 AM TO NOON CST WEDNESDAY.
* IMPACTS...VERY SLIPPERY SIDEWALKS, ROADS AND BRIDGES ARE
POSSIBLE. THE HAZARDOUS CONDITIONS COULD IMPACT THE MORNING
COMMUTE.
PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS...
SLOW DOWN AND USE CAUTION WHILE TRAVELING. PREPARE FOR POSSIBLE
POWER OUTAGES.
IN ILLINOIS, GO TO WWW.GETTINGAROUNDILLINOIS.COM FOR ROAD
CONDITIONS. IN IOWA, CALL 511 FOR ROAD CONDITIONS.
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