.HERE IS A RIVER FLOOD UPDATE FOR PARTS OF THE MISSISSIPPI RIVER.
RIVER FORECASTS INCLUDE PAST PRECIPITATION AND FORECAST RAINFALL FOR
THE NEXT 48 HOURS.
PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS...
IF YOU ENCOUNTER A FLOODED ROADWAY, TURN AROUND AND FIND AN
ALTERNATE ROUTE. TURN AROUND, DON'T DROWN.
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...FLOOD WARNING NOW IN EFFECT UNTIL FURTHER NOTICE...
THE FLOOD WARNING CONTINUES FOR
THE MISSISSIPPI RIVER AT DUBUQUE.
* UNTIL FURTHER NOTICE.
* AT 10:30 AM WEDNESDAY THE STAGE WAS 16.6 FEET AND RISING.
* FLOOD STAGE IS 17.0 FEET.
* NO FLOODING IS OCCURRING AND MINOR FLOODING IS FORECAST.
* FORECAST, RISE ABOVE FLOOD STAGE TODAY AND CONTINUE RISING TO 17.5
FEET THURSDAY MORNING.
* IMPACT, AT 17.5 FEET, WATER AFFECTS BASTEN ROAD IN EAST DUBUQUE.
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