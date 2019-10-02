The Bellevue Fire Department will conduct its annual Firemen’s Breakfast on Sunday, Oct. 6 from 7 a.m. to noon, in conjunction with Fire Prevention Week.

Smoked and fresh sausage, along with scrambled eggs, pancakes, hash browns and biscuits and gravy will be served. Cost is $8 for adults and $5 for childen ages 6-12. Those under five years may eat free of charge.