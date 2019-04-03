Bellevue EMS (Emergency Medical Services) will host its annual Omelet Breakfast fundraiser at Horizon Hall in Bellevue on Sunday, April 7 from 7:30 a.m. to noon.

On the menu are made-to-order omelets, pancakes, toast, cinnamon rolls, coffee, milk and juice.

Adults may eat for $8, while children ages 6-12 can eat for $4 and children under 5 may eat for free.