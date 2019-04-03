.HERE IS AN EVENING UPDATE FOR FLOODING ON THE MISSISSIPPI RIVER. MOST
OF THE RAIN EVENT EXPECTED WEDNESDAY NIGHT AND THURSDAY WILL BE INCLUDED
IN THE MORNING SET OF FORECASTS TOMORROW.
RIVER FORECASTS INCLUDE PAST PRECIPITATION AND FORECAST RAINFALL FOR
THE NEXT 24 HOURS.
PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS...
IF YOU ENCOUNTER A FLOODED ROADWAY, TURN AROUND AND FIND AN
ALTERNATE ROUTE. TURN AROUND, DON'T DROWN.
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...FLOOD WARNING REMAINS IN EFFECT UNTIL FURTHER NOTICE...
THE FLOOD WARNING CONTINUES FOR
THE MISSISSIPPI RIVER AT DUBUQUE.
* UNTIL FURTHER NOTICE.
* AT 7:30 PM TUESDAY THE STAGE WAS 21.6 FEET AND RISING.
* FLOOD STAGE IS 17.0 FEET.
* MAJOR FLOODING IS OCCURRING AND IS FORECAST TO CONTINUE.
* FORECAST, RISE TO 22.4 FEET FRIDAY, THEN BEGIN FALLING.
* IMPACT, AT 21.5 FEET, WATER AFFECTS SEVERAL HOMES IN THE FRENTRESS
LAKE AREA.
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