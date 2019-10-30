The Bellevue Chapter #359 of the Order of the Eastern Star will host a Soup Supper and Craft and Bake Sale on Friday, Nov. 1 from 4:30 to 7 p.m. at the Bellevue Masonic Lodge on Front Street.

Homemade chili, chicken noodle, bean and potato soup, along with sandwiches and dessert will be served. Cost is $8 for adults and $3 for children. All proceeds will go towards local scholarships for high school seniors.