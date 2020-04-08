.UPDATED FLOOD INFORMATION FOR THE MISSISSIPPI RIVER.
RIVER FORECASTS INCLUDE PAST PRECIPITATION AND FORECAST RAINFALL FOR
THE NEXT 24 HOURS.
PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS...
IF YOU ENCOUNTER A FLOODED ROADWAY, TURN AROUND AND FIND AN
ALTERNATE ROUTE. TURN AROUND, DON'T DROWN.
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...FLOOD WARNING REMAINS IN EFFECT UNTIL FURTHER NOTICE...
THE FLOOD WARNING CONTINUES FOR
THE MISSISSIPPI RIVER AT DUBUQUE.
* UNTIL FURTHER NOTICE.
* AT 7:30 PM TUESDAY THE STAGE WAS 19.5 FEET AND RISING.
* FLOOD STAGE IS 17.0 FEET.
* MODERATE FLOODING IS OCCURRING AND IS FORECAST TO CONTINUE.
* FORECAST, RISE TO NEAR 19.6 FEET WEDNESDAY MORNING, THEN BEGIN FALLING.
* IMPACT, AT 18.0 FEET, WATER REACHES THE BOTTOM OF THE EAST DUBUQUE
FLATS LEVEE.
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