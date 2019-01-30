Daffodils

Join in the fight against cancer by sharing the gift of hope through purchasing American Cancer Society daffodils which are due to arrive the week of March 5.  

Daffodils are $10 for a bunch of ten blossoms, $15 for a bunch and a vase, $15 for a Gift of Hope bouquet and vase, $15 for a dainty daffodil (live plant), and $25 for a bear and a bunch.  

To order, please call Marge Felderman at 872-4285 by February 8.