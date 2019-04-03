Piens-Neece

Wim Piens and Ashley Neece

Ashley Marie Neece and Wim Piens were united in marriage on March 8, 2019 in Belguim.  

Ashley Marie Neece is the daughter of Randall and Christy Neece of Clinton, IA and the granddaughter of Sandra Drury.  Wim Piens is the son of Paul and Julienne Piens-Geukens of Belguim.  

An Iowa reception will be held later this year.  

The couple will reside in Belguim.