Jackson County supervisors are moving weekly meetings online in response to the COVID-19 coronavirus pandemic.

To attend next week's meeting, call 1(669) 224-3412, access code 730-235-797#

From a computer, tablet or smartphone, the public can attend at https://www.gotomeet.me/Jackson-County/supervisors-meeting. Call (563) 652-3181 with any questions.

The supervisors' next meeting is scheduled for 9 a.m. Tuesday, March 24. Supervisors may set the county’s five-year road plan, as well as deciding on the county’s budget for the next fiscal year, following a 10 a.m. public hearing.