...THE FLOOD WATCH CONTINUES FOR THE FOLLOWING RIVERS IN IOWA...
ILLINOIS...
MISSISSIPPI RIVER AT DUBUQUE AFFECTING DUBUQUE...JACKSON AND JO
DAVIESS COUNTIES
MISSISSIPPI RIVER AT CAMANCHE AFFECTING CLINTON...SCOTT...ROCK
ISLAND AND WHITESIDE COUNTIES
WAPSIPINICON RIVER NEAR DE WITT 4S AFFECTING CLINTON AND SCOTT
COUNTIES
CEDAR RIVER NEAR CONESVILLE AFFECTING CEDAR...LOUISA AND MUSCATINE
COUNTIES
ROCK RIVER NEAR JOSLIN AFFECTING HENRY...ROCK ISLAND AND WHITESIDE
COUNTIES
ROCK RIVER AT MOLINE AFFECTING HENRY AND ROCK ISLAND COUNTIES
THIS FLOOD WATCH IS BASED ON OBSERVED AND PREDICTED RAINFALL OVER
THE NEXT 48 HOURS AND LIMITED CONFIDENCE ASSOCIATED WITH ROUTED
FLOWS FROM UPSTREAM.
AS THE FORECAST BECOMES MORE CERTAIN, THIS WATCH WILL EITHER BE
UPGRADED TO A WARNING OR CANCELLED.
THE FLOOD WATCH CONTINUES FOR
THE MISSISSIPPI RIVER AT DUBUQUE
* UNTIL FURTHER NOTICE.
* AT 2:30 PM THURSDAY THE STAGE WAS 15.0 FEET.
* FLOOD STAGE IS 17.0 FEET.
* MINOR FLOODING IS POSSIBLE.
* FORECAST, RISE ABOVE FLOOD STAGE WEDNESDAY MORNING...AND CONTINUE
RISING TO 17.5 FEET THURSDAY MORNING.
* THIS FORECAST IS BASED ON ROUTED FLOW FROM UPSTREAM IN COMBINATION
WITH FORECAST RAINFALL. CONSEQUENTLY THERE IS LIMITED CONFIDENCE
IN THE RIVER REACHING FLOOD STAGE.
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