Hawkeyes Game

Iowa Hawkeye fans have the opportunity to take a special bus trip to a Hawkeye basketball game versus Illinois on Sunday, Feb. 2.

The event, which is a fundraiser for Cole Park, will cost $52 per person and includes bus fee and game ticket (section DD, rows 37-40).

Folks on the trip will depart from the lower level of the Bellevue Senior Center at 9 a.m. sharp on Feb. 2. The big game starts at noon.

For more information, contact Abbey Skrivseth at Bellevue City Hall, 563-872-4456.