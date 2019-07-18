...AN EXTENDED PERIOD OF DANGEROUS HEAT AND HUMIDITY CONTINUES...
.HIGH TEMPERATURES IN THE MID TO UPPER 90S COMBINED WITH DEWPOINTS
IN THE MID TO UPPER 70S WILL LEAD TO DANGEROUS HEAT INDICES
OF 105 TO 115 THROUGH SATURDAY. LITTLE RELIEF IS EXPECTED TODAY
THROUGH SATURDAY WITH TEMPERATURES ONLY FALLING INTO THE MID 70S
TO LOWER 80S AT NIGHT.
...EXCESSIVE HEAT WARNING REMAINS IN EFFECT UNTIL 7 PM CDT
SATURDAY...
* HEAT INDEX VALUES...RANGING FROM 105 TO 115 ON FRIDAY, AND
BETWEEN 100 TO 110 DEGREES ON SATRUDAY.
* TIMING...THROUGH SATURDAY EVENING.
* IMPACTS...INCREASED RISK FOR HEAT EXHAUSTION OR HEAT STROKE.
THE VERY YOUNG, ELDERLY, THOSE WITHOUT AIR CONDITIONING, AND
PEOPLE PARTICIPATING IN STRENUOUS OUTDOOR ACTIVITIES ARE THE
MOST SUSCEPTIBLE. VEHICLE INTERIORS CAN REACH LETHAL
TEMPERATURES IN A MATTER OF MINUTES. NEVER LEAVE PETS,
CHILDREN OR THE ELDERLY UNATTENDED IN PARKED VEHICLES.
PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS...
AN EXCESSIVE HEAT WARNING MEANS THAT A PROLONGED PERIOD OF
DANGEROUSLY HOT TEMPERATURES AND HIGH HUMIDITY WILL OCCUR. THIS
COMBINATION WILL LEAD TO A DANGEROUS SITUATION IN WHICH HEAT
ILLNESSES ARE LIKELY. DRINK PLENTY OF FLUIDS, STAY IN AN AIR-
CONDITIONED ROOM, STAY OUT OF THE SUN, AND CHECK ON RELATIVES AND
NEIGHBORS, ESPECIALLY THE ELDERLY.
TAKE EXTRA PRECAUTIONS IF YOU WORK OR SPEND TIME OUTSIDE. WHEN
POSSIBLE, RESCHEDULE STRENUOUS ACTIVITIES TO EARLY MORNING OR
EVENING. KNOW THE SIGNS AND SYMPTOMS OF HEAT EXHAUSTION AND HEAT
STROKE. WEAR LIGHT WEIGHT AND LOOSE FITTING CLOTHING WHEN
POSSIBLE AND DRINK PLENTY OF WATER.
TO REDUCE RISK DURING OUTDOOR WORK THE OCCUPATIONAL SAFETY AND
HEALTH ADMINISTRATION RECOMMENDS SCHEDULING FREQUENT REST BREAKS
IN SHADED OR AIR CONDITIONED ENVIRONMENTS. ANYONE OVERCOME BY
HEAT SHOULD BE MOVED TO A COOL AND SHADED LOCATION. HEAT STROKE
IS AN EMERGENCY, CALL 9 1 1.
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