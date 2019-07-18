NEIA

With the summer temperatures raising to dangerous levels, Northeast Iowa Area Agency on Aging (NEI3A) is offering some relief for older individuals.

 

“Older individuals can be particularly susceptible to the dangerous effects of extreme heat and humidity,” stated Donna Harvey, NEI3A CEO.  “We are encouraging everyone to check on their elderly family members and neighbors, and if they need a fan to help keep cool, please contact our agency.”

 

To find out more details about getting a fan, please contact call NEI3A’s LifeLong Links line toll-free at 1-866-468-7887.  Supplies are limited.  If you would like to donate money to help purchase additional fans for seniors in Northeast Iowa, visit http://www.nei3a.org/support-nei3a/.