blood drive

Springbrook will host a community blood drive from 3 to  6:30 p.m on Wednesday, November 6 at 101 E. Main St., inside the Springbrook Fire Station.

To donate, please contact  Dan Zeimet at (563) 872-3674 or visit www.bloodcenterimpact.org and use code 2312 to locate the drive.

Donor Eligibility Criteria: Potential donors must be at least 17 years of age and weigh more than 110 pounds.