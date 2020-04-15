.UPDATED FLOOD INFORMATION FOR THE MISSISSIPPI RIVER.
RIVER FORECASTS INCLUDE PAST PRECIPITATION AND FORECAST RAINFALL FOR
THE NEXT 24 HOURS.
PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS...
IF YOU ENCOUNTER A FLOODED ROADWAY, TURN AROUND AND FIND AN
ALTERNATE ROUTE. TURN AROUND, DON'T DROWN.
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...FLOOD WARNING NOW IN EFFECT UNTIL SUNDAY EVENING...
THE FLOOD WARNING CONTINUES FOR
THE MISSISSIPPI RIVER AT DUBUQUE.
* UNTIL SUNDAY EVENING.
* AT 6:30 PM TUESDAY THE STAGE WAS 18.5 FEET AND FALLING.
* FLOOD STAGE IS 17.0 FEET.
* MODERATE FLOODING IS OCCURRING.
* FORECAST: FALL BELOW FLOOD STAGE SUNDAY EVENING.
* IMPACT: AT 18.0 FEET, WATER REACHES THE BOTTOM OF THE EAST DUBUQUE
FLATS LEVEE.
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