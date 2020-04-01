.HERE IS AN EVENING UPDATE FOR MISSISSIPPI AND ROCK RIVER FLOODING.
RIVER FORECASTS INCLUDE PAST PRECIPITATION AND FORECAST RAINFALL FOR
THE NEXT 48 HOURS.
PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS...
IF YOU ENCOUNTER A FLOODED ROADWAY, TURN AROUND AND FIND AN
ALTERNATE ROUTE. TURN AROUND, DON'T DROWN.
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...FLOOD WARNING NOW IN EFFECT UNTIL FURTHER NOTICE...
THE FLOOD WARNING CONTINUES FOR
THE MISSISSIPPI RIVER AT DUBUQUE.
* UNTIL FURTHER NOTICE.
* AT 7:30 PM TUESDAY THE STAGE WAS 16.2 FEET AND STEADY.
* FLOOD STAGE IS 17.0 FEET.
* NO FLOODING IS OCCURRING AND MODERATE FLOODING IS FORECAST.
* FORECAST, RISE ABOVE FLOOD STAGE THURSDAY EVENING AND CONTINUE
RISING TO 18.9 FEET TUESDAY EVENING.
* IMPACT, AT 18.0 FEET, WATER REACHES THE BOTTOM OF THE EAST DUBUQUE
FLATS LEVEE.
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