...FLASH FLOOD RISK TONIGHT...
.THUNDERSTORMS COULD PRODUCE REPEATED ROUNDS OF HEAVY RAINFALL
TONIGHT INTO EARLY THURSDAY MORNING WHICH MAY LEAD TO FLASH
FLOODING. HEAVY RAINFALL AMOUNTS OF 1 TO 3 INCHES WILL BE
POSSIBLE IN THE WATCH AREA, AND THE RAIN MAY COME DOWN AT HIGH
RATES OF OVER AN INCH AN HOUR. THIS KIND OF RAINFALL MAY PRODUCE
RAPIDLY RISING WATER ALONG SMALL CREEKS AND STREAMS. FLASH
FLOODING IS ALSO POSSIBLE IN URBAN AREAS DUE TO HIGH RAINFALL
RATES.
...FLASH FLOOD WATCH REMAINS IN EFFECT FROM 7 PM CDT THIS EVENING
THROUGH THURSDAY MORNING...
THE FLASH FLOOD WATCH CONTINUES FOR
* PORTIONS OF NORTHWEST ILLINOIS AND IOWA, INCLUDING THE
FOLLOWING AREAS, IN NORTHWEST ILLINOIS, CARROLL, JO DAVIESS,
STEPHENSON, AND WHITESIDE. IN IOWA, BENTON, BUCHANAN, CLINTON,
DELAWARE, DUBUQUE, JACKSON, JONES, AND LINN.
* FROM 7 PM CDT THIS EVENING THROUGH THURSDAY MORNING
* LOCALLY HEAVY RAINFALL OF 1 TO 3 INCHES WITH RAINFALL RATES OF
1 TO 2 INCHES PER HOUR.
* BE PREPARED FOR RAPIDLY RISING WATER LEVELS AND POSSIBLE
FLOODING IF YOU ARE NEAR A RIVER, STREAM, OR LOW LYING AREA.
BE READY TO MOVE TO HIGHER GROUND IF HEAVY RAIN DEVELOPS.
PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS...
A FLASH FLOOD WATCH MEANS THAT FLASH FLOODING IS POSSIBLE.
MONITOR FORECASTS AND TAKE ACTION IF FLASH FLOOD WARNINGS ARE
ISSUED OR FLASH FLOODING DEVELOPS.
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