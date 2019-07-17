birth

IT’S A GIRL! Harper Elizabeth Reeg was born June 19, 2019 at UnityPoint Health - Methodist Hospital in Peoria, IL. She weighed 8 lbs, 10oz and was 20 1/2 inches long.

Harper is the new daughter of Adam and Adriane Reeg of Metamora, IL. She joins two other siblings, Easton Reeg, 4 and Caden Reeg, 2.

Grandparents are Dale and Mary Reeg  of Bellevue, IA and Richard and Doris Imhoff of Goodfield, IL.