Birth Announcement

Jesse and Kelly Griebel of Bellevue are the proud parents of a baby girl, Lucy Rose, born on April 17, 2019 at Finley Hospital in Dubuque, IA.

Lucy weighed 6 lbs. 14 ozs. and was 20 inches long.

Maternal grandparent is Elaine Neubert of Bellevue.

Paternal grandparents are Barb and Jack Morio of Marion, IA and Doug and Yolanda Griebel of Bellevue.