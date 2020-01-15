Trivia Night

The junior parents of Bellevue High School are hosting a Trivia Night to raise funds for this year’s After Prom activities.

The event will take place Saturday, Feb. 1 in the lower level of the Bellevue American Legion Hall on Market Street. Doors open at 6 p.m. and the trivia games begin at 7 p.m. Extra points will be awarded for the best dressed players and best-themed table.

Cost is $100 per table for up to an 8-person team. Contact Stephanie Penniston at 563-340-4528 to enter a team. Space is limited.