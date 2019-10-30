BHS

Bellevue High School will be presenting the musical Mamma Mia. Performance dates and times are as follows. Friday, Nov. 8 at 7 p.m., Saturday, Nov. 9 at 7 p.m.; and Sunday, Nov. 10 at 2 p.m.

Tickets are $7 for the evening performances and $5 for the matinee.  For reserved seats, call the high school at 872-4001.