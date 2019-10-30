...MORE ACCUMULATING SNOW...
.A STRONGER STORM SYSTEM WILL BRING WIDESPREAD SNOW TO MUCH OF
THE AREA BEGINNING LATE THIS AFTERNOON AND LASTING INTO
HALLOWEEN. THE SNOW MAY BE MODERATE TO HEAVY AT TIMES, ESPECIALLY
TONIGHT INTO THURSDAY MORNING. ACCUMULATIONS OF 2 TO 6 INCHES CAN
BE EXPECTED. VISIBILITIES WILL BE REDUCED TO LESS THAN A MILE IN
THE HEAVIER SNOW. NORTHWEST WINDS MAY GUST TO 30 MPH ON HALLOWEEN
ESPECIALLY ALONG AND EAST OF THE MISSISSIPPI RIVER.
...WINTER WEATHER ADVISORY NOW IN EFFECT UNTIL 1 PM CDT
THURSDAY...
* WHAT...SNOW EXPECTED. TOTAL SNOW ACCUMULATIONS OF 3 TO 6
INCHES.
* WHERE...PORTIONS OF EAST CENTRAL IOWA, NORTHWEST AND WEST
CENTRAL ILLINOIS.
* WHEN...UNTIL 1 PM CDT THURSDAY.
* IMPACTS...PLAN ON SLIPPERY ROAD CONDITIONS. THE HAZARDOUS
CONDITIONS COULD IMPACT THE MORNING COMMUTE. BE ALERT FOR
SLICK SPOTS ON ROADS, ESPECIALLY ON BRIDGES AND OVERPASSES.
* ADDITIONAL DETAILS...HEAVY WET SNOW ON LEAF LADEN TREES MAY
CAUSE BRANCHES TO BREAK AND FALL, POSSIBLY CAUSING ISOLATED
POWER OUTAGES.
PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS...
SLOW DOWN AND USE CAUTION WHILE TRAVELING.
IN ILLINOIS, GO TO WWW.GETTINGAROUNDILLINOIS.COM FOR ROAD
CONDITIONS. IN IOWA, CALL 511 FOR ROAD CONDITIONS.
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