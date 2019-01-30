Luther

Blake Banowetz, Luther College senior of Bellevue, Iowa, has been named to the 2018 fall semester Dean's List.

Luther College's fall 2018 Dean's List includes 739 students; 169 first-years, 137 sophomores, 162 juniors and 272 seniors. To be named to the Dean's List, a student must earn a semester grade point average of 3.5 or better on a 4.0 scale and must complete at least 12 credit hours with 10 hours of conventional grades (A, B, C, D).